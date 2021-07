Catamarano si ribalta, l'equipaggio finisce in mare: scattano i soccorsi

Sono stati momenti di vera tensione quelli vissuti sabato mattina nelle acque del porto di Senigallia, dove un catamarano con due persone a bordo si è ribaltato.

Sul posto intervenuti i finanzieri di Ancona con una motovedetta che, al loro arrivo, hanno notato i due occupanti in acqua mentre cercavano di rimettere in assetto l'imbarcazione. I militari hanno prima soccorso la coppia di Senigallia finita in mare poi, dopo alcuni tentativi, sono riusciti a raddrizzare il natante. Al termine dell'intervento i finanzieri hanno scortato i due diportisti fino alle acque antistanti il circolo velico del porto. Per loro un grandissimo spavento ma per fortuna nessuna conseguenza fisica.