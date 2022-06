Il catamarano scuffia per le onde e il vento forte: due persone finiscono in mare

ANCONA - Sono stati attimi di panico quelli vissuti in mare ieri pomeriggio da un equipaggio di un catamarano che si è improvvisamente capovolto a causa del vento che soffiava verso sud e delle onde. L'imbarcazione si trovava nel tratto di mare davanti allo stabilimento balneare Numana Blu, a Marcelli di Numana.

A prestare soccorso all’equipaggio la Guardia Costiera di Ancona. L’allarme è scattato intorno alle ore 16,50 alla sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ancona, tramite il numero blu 1530, ed immediatamente si sono messi in azione i soccorsi con l’invio in zona della motovedetta S.A.R. (Search and Rescue) CP 861.

Arrivati in zona, i militari hanno subito visto che le due persone, non riuscendo a risalire sull’imbarcazione, si trovavano in acqua ma erano tuttavia in buone condizioni di salute. Il personale di salvataggio li ha aiutati a tornare in assetto di navigazione. Il catamarano ha quindi ripreso a navigare scortato a vista dalla motovedetta fino a raggiungere la riva in sicurezza. Per fortuna i due naviganti stanno bene.