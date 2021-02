Malore in casa, trovata morta Maria Claudia Zampetti: inutili i soccorsi

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la Croce Verde di Serra San Quirico. Al loro arrivo per la donna non c'era più niente da fare

CASTELPLANIO - Trovata morta Maria Claudia Zampetti, 69 anni, ex segretaria del Liceo Classico di Jesi. La donna, in pensione dal settembre del 2020 dopo 42 anni di servizio, viveva da sola nel suo appartamento di via Moia. E' successo oggi, quando da poco era passato mezzogiorno.

La 69enne non si era mai sposata e non aveva figli. A dare l'allarme una sua amica che non sentendola da alcune ore si era preoccupata e per questo aveva deciso di dare l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la Croce Verde di Serra San Quirico. Al loro arrivo per la donna non c'era più niente da fare. A causare il decesso, secondo i primi accertamenti, potrebbe essere stato un infarto.