Viaggiava con il figlio, il fiume in piena li ha travolti. Lei trovata ad oltre un chilometro dall'auto, lui è disperso

CASTELLEONE DI SUASA - Sono stati travolti dal fango e detriti scesi dall'Appennino. Si tratta di mamma e figlio di 8 anni. Lei è stata ritrovata dopo alcune ore a circa un chilometro di distanza dalla sua auto, del piccolo però non ci sono tracce.

A raccontare la loro storia è il sindaco di Castelleone Carlo Manfredi: «I due sono stati travolti non dalla pioggia battente ma da fango e detriti. La protezione civile sta scandagliando il Nevola alla ricerca del bambino. Ieri in tarda serata è stata ritrovata la mamma a circa un chilometro dal suo mezzo. Era aggrappata ad un tronco. Del figlio però nessuna traccia. La situazione è apocalittica e per ora non possiamo attraversare la vallata».