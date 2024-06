Minaccia di farla finita lanciandosi nel vuoto, salvato da una telefonata e dal blitz delle forze dell'ordine

CASTELFIDARDO – Lo sconforto, che sconfina in disperazione, e quella scelta così estrema dettata dall’aver superato il limite della sopportazione, dal peso insostenibile a gravare sulle spalle fino a schiacciare, lo avevano portato a salire in cima ad uno stabile. Al di là di quel muretto, un vuoto di una decina di metri, con l’ultima speranza costituita da un’amica contattata al telefono: chissà, forse con l’auspicio che sarebbe riuscita a fargli cambiare idea, o forse solo per salutarla. Ma è stata quella comunicazione al cellulare che, in fondo, ha lasciato in vita un 50enne che, nella notte tra sabato e domenica, aveva maturato la scelta di lanciarsi giù, oberato da problemi economici che sembravano davvero essere insormontabili.

L’allarme è scattato in via Vicolo Primo a Castelfidardo, dato dalla donna che ha contattato le forze dell’ordine per raccontare quanto stava accadendo. Senza però interrompere la comunicazione con chi, dall’altro capo del telefono, le stava raccontando tutta la sua disperazione. Un filo che non si è interrotto, mentre le pattuglie dei carabinieri del nucleo di Osimo, con l’ausilio della polizia locale e del personale sanitario hanno raggiunto il posto dove si sarebbe potuta consumare la tragedia. L’uomo, in stato di alterazione per via dell’alcol consumato prima di salire lassù, sembrava confuso e non in grado di dialogare con chi era lì, pronto a soccorrerlo. Quindi, sfruttando un attimo di distrazione, l’intervento: il 50enne è stato bloccato e fatto scendere, per poi essere trasportato in ospedale per le cure del caso.