Pitbull seminano il caos in città, una signora impaurita si barrica in auto

Vede due pitbull girare liberi in città mentre sta passeggiando con il suo cagnolino. Presa dalla paura e viesta l'aggressività dei due animali prende e si chiude nella sua auto. E' quanto successo ieri mattina a Castelfidardo. I due animali hanno seminato il panico in città anche perchè in calore e quindi più aggressivi. Diverse le segnalazioni giunte alla polizia, intervenuta nella zona insieme ai carabinieri. I due pitbull sono stati avvistati poco dopo e, con l'ausilio del servizio veterinario, sono stati poi presi e rinchiusi in una casa in attesa dell'arrivo del proprietario, da cui erano scappati.