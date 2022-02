Morto Nazzareno Fraternali: addio all'ingegnere che amava la politica

Lutto a Castelfidardo per la morte di Nazzareno Fraternali. L'ingegnere con la passione per la politica si è spento all'età di 69 anni in casa. A quanto si apprende da tempo era malato. Nazzareno ha ricoperto il ruolo di vicesindaco, assessore e consigliere comunale. È stato tra i fondatori di Solidarietà popolare, movimento per 15 anni al governo della città e oggi in Consiglio comunale rappresentato dal consigliere Tommaso Moreschi.

Proprio il movimento di Soldarietà popolare poche ore fa ha voluto dedicargli un pensiero via Facebook. «Ieri sera è tornato alla casa del Padre Nazzareno Fraternali. Siamo ancora increduli e riusciamo a stento a trovare le parole giuste da dire ma è doveroso dedicargli un pensiero. Per noi Neno non era solo uno dei sette fondatori del movimento, ma era un amico, un dispensatore di consigli e un punto di riferimento. E’ stato consigliere comunale, vicesindaco e assessore, ma più di tutto era un appassionato di politica, innamorato sinceramente della sua città. Aveva sempre uno sguardo lucido sulle cose ma nulla mai prescindeva dalla sua bontà e dalla sua straordinaria generosità. Ha fatto tanto per Castelfidardo, come tecnico professionista, professore dell’Itis, presidente dell’Azione Cattolica e socio fondatore della Croce Verde. Oggi tutto il movimento si stringe con affetto attorno alla sua splendida famiglia. Grazie di tutto, caro Neno. Ci mancherai davvero tanto». Il funerale è fissato per domani, 16 febbraio, alle ore 15 nella chiesa Collegiata di Castelfidardo.