Scuola in lutto, è morta Annunziata Brandoni: fu dirigente del Soprani di Castelfidardo

Un grave lutto ha colpito nella giornata di ieri il mondo della scuola. E' morta a 78 anni Annunziata Brandoni, ex direttrice didattica di varie scuole del territorio ed ex preside dell'Istituto Soprani di Castelfidardo. A dare la tragica notizia è stato il marito della donna, che l'ha voluta ricordare con un post toccante sul profilo Facebook della moglie. Numerosi i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti per tutta la giornata. C'è chi l'ha ricordata come una «una persona di valore, che ha dato tanto alla comunità e che dovrà essere ricordata degnamente a futura memoria», chi dicendo di «aver avuto l'onore e il dono di conoscerti incontrarti, apprendere, ospitarti e godere del privilegio della tua stima carissima». Una vita, quella di Annunziata Brandoni, dedicata alla cultura ed alla sua famiglia. Cordoglio anche da parte del consigliere comunale Daniele Berardinelli: «Oggi abbiamo perso una delle persone più valide, più lucide, più visionarie del mondo della scuola, con un raro spessore culturale, intellettuale, sociale».