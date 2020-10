Cani storditi dai ladri acrobati, faccia a faccia con una donna: fuga con l'oro

CASTELFIDARDO - Torna la paura dei ladri a Castelfidardo, in zona Crocette. Due colpi sono stati messi a segno venerdì sera, all’ora di cena, e in un caso una donna si è trovata faccia a faccia con i malviventi senza scrupoli.

Nel primo blitz, in via Volpi, hanno stordito una coppia di cani utilizzando forse del gas o uno spray narcotizzante, in modo da entrare indisturbati nella villetta presa di mira e fare razzia di gioielli. Quindi si sono spostati nella vicina via Murri per entrare in un’altra abitazione, per nulla preoccupati del fatto che al piano di sotto c’erano madre e figlia che stavano cenando.

Hanno rovistato nei cassetti di una camera da letto, si sono impossessati di monili d’oro, ma la loro azione è stata disturbata dall’improvviso arrivo dell’altra figlia della proprietaria che era passata a salutare la madre: si è trovata faccia a faccia con uno dei ladri che si calava dal terrazzo, nel buio, per darsi alla fuga, dopo essersi arrampicato sulla grondaia per salire al secondo piano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per un sopralluogo.