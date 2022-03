Travolto da un'auto mentre è in sella alla propria bicicletta: giovane ciclista in ospedale

CASTELFIDARDO - Un ciclista di 25 anni è stato investito questa mattina in via Damiano Chiesa, a Sant'Agostino. Il giovane, ciclista amatoriale, è stato travolto da un'auto che in quel momento stava entrando in un passo privato. A dare la notizia il Corriere Adriatico.

Sul posto gli operatori del 118 e la polizia locale per tutti i rilievi del caso. Il ciclista è stato portato in ospedale per gli accertamenti ma, da quanto risulta, non è in pericolo di vita.