I carabinieri di Castelfidardo hanno arrestato venerdì 9 aprile un 45enne di origini pakistante dando esecuzione ad un provvedimento di carcerazione emesso il 7 aprile dalla procura di Bergamo. L'uomo è stato condannato per il reato di concorso in. I fatti risalgono al 2015 nel comune di Gavazzo, in provincia di Bergamo.

L'uomo, un operaio nel settore dell’edilizia, si era trasferito con la famiglia da circa un anno nella Val Musone. E' stato rintracciato per le vie del centro dai militari che lo hanno portato nel carcere di Montacuto dove dovrà scontare una pena di dieci mesi.