Droga, coltello e sfollagente nelle auto: tris di denunce dei carabinieri

A Ferragosto erano a bordo di un’auto in via Jesina, a Castelfidardo, quando hanno incontrato il posto di controllo dei carabinieri. Nella Fiat Punto, il 27 e il 33 enne non nascondevano solo 4 grammi di marijuana che, secondo quanto appurato dai militari, erano stati ceduti dal più giovane al più adulto, ma anche un coltello da cucina di circa 20 centimetri. Per il 27enne è scattata la denuncia di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 33enne dovrà rispondere invece di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Di quest’ultima accusa risponderà anche il 37enne, denunciato a Camerano dai carabinieri del nucleo radiomobile, perché trovato con uno sfollagente nella sua auto.