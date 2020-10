Boato nella notte, esplode il bancomat: banditi in fuga a mani vuote

Esplosione nella notte: i banditi hanno fatto saltare lo sportello automatico della Banca di credito cooperativo di Ancona-Falconara di via Crucianelli, in zona Cerretano, alla periferia di Castelfidardo. Ma il colpo non è riuscito.

I ladri (almeno due, a volto coperto) non hanno potuto impossessarsi del denaro, benché la cassaforte blindata si sia aperta: forse non hanno avuto il tempo di portare a termine il blitz. Per far esplodere il bancomat hanno usato una “marmotta”, cioè un oggetto pieno di polvere da sparo inserito nella “bocca” dello sportello automatico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il boato fragoroso ha svegliato i residenti l’altra notte, attorno alle 2. Ingenti i danni. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri di Castelfidardo e del Radiomobile di Osimo, ma i banditi erano già scappati, anche se a mani vuote. Le indagini sono in corso, anche con l’aiuto delle telecamere. Sarebbe stata vista un’auto di colore scuro allontanarsi dalla zona del blitz nel buio della notte.