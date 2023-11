Litiga alle casse automatiche, dà una bottigliata ad un cliente e scappa

ANCONA – Al culmine di una lite, aggredisce un uomo colpendolo alle spalle con una bottiglia e scappa. L’episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri presso un esercizio commerciale di via Giordano Bruno. Sulla base della ricostruzione fornita alla Polizia dal vigilante presente, un ragazzo nei pressi delle casse automatiche ha cominciato ad inveire contro un altro cliente, il quale – riferendo di non essersi reso conto di cosa, un oggetto o un pugno, lo avesse colpito alle spalle – è stato centrato da dietro con un bottiglia che non si è spaccata nell’urto. Nel tentativo di sedare la lite, il vigilante ha perso l’equilibrio non riuscendo a fermare l’aggressore, che si è dato alla fuga spintonando anche un altro cliente che aveva provato a fermarlo.

I successivi accertamenti hanno poi permesso alle forze dell’ordine – grazie anche alla collaborazione degli altri poliziotti impegnati nel controllo del territorio – di individuare il ragazzo, un trentenne di origine somala intercettato ed identificato in zona Piano.