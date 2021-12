Caso Beccaglia, Serrani torna a parlare: in un video le sue riflessioni

Andrea Serrani, l’uomo che ha palpeggiato la giornalista toscana Greta Beccaglia nel post Empoli-Fiorentina diventando un caso mediatico nazionale, affiderà ad un video tutte le sue riflessioni. La conferma è arrivata direttamente dal legale del ristoratore di Chiaravalle Roberto Sabbatini che lo ha annunciato addirittura per la giornata odierna.

Serrani, che non si troverebbe a Chiaravalle in questi giorni, viene descritto come fortemente pentito per il gesto. Gli amici, intanto, già nei giorni scorsi si sono organizzati in un gruppo Facebook per dargli solidarietà, pur condannando il gesto, e scagliarsi contro la gogna mediatica che si è venuta a creare.