Il “Caseificio dell’anno” vinto grazie ad uno squacquerone, San Patrignano vince l'Italian Cheese Awards di Ancona

ANCONA - San Patrignano trionfa alla finale di Italian Cheese Awards aggiudicandosi il premio come “Caseificio dell’anno” e guadagnando il podio nella categoria “Freschissimo” con lo squacquerone, formaggio fresco fiore all’occhiello della comunità e Dop di Romagna. La cerimonia del più importante riconoscimento caseario italiano si è tenuta domenica (19 novembre) ad Ancona, presso l’Auditorium Orfeo Tamburi all'interno della Mole Vanvitelliana.

“Siamo felici di vedere riconosciuta la passione di chi ha scelto di allevare e di lavorare abbracciando il metodo artigianale – sottolinea Roberto Bezzi, presidente della Cooperativa agricola San Patrignano -. Nei nostri formaggi c’è solo il nostro latte di giornata proveniente dalle nostre vacche di razza Frisona italiana, allevate in modo non intensivo. Per i nostri ragazzi ricevere un riconoscimento tanto prestigioso significa vedere ripagati gli sforzi di ogni giorno, un'ulteriore spinta a far bene e continuare sulla strada che hanno intrapreso”.