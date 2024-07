Compra un casale, la vecchia proprietaria glielo devasta: mobili rotti, chiodi sul cortile e alberi tagliati

MORRO D’ALBA - Gli aveva venduto il casale per 190mila euro, ma per la legge se ci sono alberi da frutto il raccolto spetta al vecchio proprietario perché maturato quando ancora era il possessore dell’immobile e delle pertinenze esterne ad esso legati. Così anche se il rustico non era più suo aveva incaricato degli operai per la raccolta delle olive. Era settembre 2021. La vendita c’era stata a luglio. Quando i familiari della nuova proprietaria hanno visto degli estranei nel casale (abitavano nelle vicinanze) si sono preoccupati e pensando a dei ladri avevano allertato la figlia, una olandese di 47 anni che si trovata ancora fuori Italia. Avevano fatto intervenire i carabinieri, il raccolto delle olive era sparito. La vecchia proprietaria, non trovando più le casse dove gli operai avevano messo i noccioli aveva chiamato anche lei i carabinieri denunciando il furto. Con l’acquirente si erano poi chiarite e le olive erano ricomparse. Tutto sembrava tornato alla normalità. Tornando al casale però, il 14 ottobre 2021, l’olandese lo aveva trovato distrutto e mancavano diverse cose. All’interno c’era la lettera della vecchia proprietaria, risentita per la vicenda delle olive. «Sei una strega, eccoti il casale» le avrebbe lasciato scritto. C’è stata una nuova denuncia.

La venditrice, una 54enne del posto, difesa dall'avvocato Paolo Tartuferi, è finita a processo davanti alla giudice Paola Moscaroli. Inizialmente per simulazione di reato e furto ma ieri il capo di imputazione, dopo la testimonianza della parte civile, l'olandese, rappresentata dall'avvocato Giacomo Curzi, il giudice Luca Zampetti ha dovuto farlo ampliare anche per violazione di domicilio e danneggiamenti. A riferire sulla vicenda ieri è stata proprio l’olandese, parte civile nel processo con l’avvocato Giacomo Curzi. Il cancello del garage non c'era più, portati via i tubi dei bagni, i ganci del lavandino, le tegole dal tetto, un soffione della doccia. Nell'immobile erano presenti molti danni: un lavabo rotto, il contatore dell'acqua fuori uso, diverse tegole fatte a pezzi, lo specchio di un armadio andato in frantumi, sedie spaccate, tre alberi tagliati alla radice e poi chiodi, vetri rotti e olio esausto cosparsi in tutti il cortile. Su questo ha riferito la testimone. Accuse tutte respinte dalla difesa. Per riprendersi cose già pattuite prima della vendita qualche danno sarebbe stato inevitabile. L'udienza proseguirà il 20 settembre.