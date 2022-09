Deve prendere le medicine in casa, ma qualcuno ha cambiato la serratura. Sparita anche l’auto: è giallo 

ANCONA - Torna a casa, trova la serratura cambiata e l'auto non c'è più. E’ successo ieri, intorno alle 19, in via dell’Industria. L’inquilino ha chiamato la polizia quando si è reso conto che nella casa, a lui affittata, qualcuno aveva cambiato la serratura. A peggiorare la situazione c’era il fatto che lui, 35enne gravato da problemi di salute, doveva recuperare dei farmaci in casa. Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno reso possibile l’accesso. Dentro non c’era nessuno.

Non solo la serratura. L’uomo aveva segnalato anche la mancanza dell’auto, trovata poi dai poliziotti in via Pezzotti. Aveva le porte spalancate e danni sulla carrozzeria. Sui fatti sono ancora in corso accertamenti.