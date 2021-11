Focolaio nella casa di riposo, anziani e operatori positivi: terza dose per 102 ospiti

Scattati tutti i protocolli di sicurezza alla casa di riposo di Jesi dopo la conferma di 3 ospiti e 2 operatori risultati positivi al Covid-19.

La notizia è giunta all’indomani della somministrazione della terza dose a 102 dei 106 ospiti complessivi. Ne erano rimasti fuori 4, due no vax per scelta e una coppia, marito e moglie, risultati positivi al tampone rapido che poi il molecolare ha confermato. Entrambi, compresa la terza persona positiva, sono in buone condizioni di salute, senza stati febbrili e ovviamente isolati nelle stanze Covid appositamente attrezzate. Totalmente asintomatici i due operatori. I tre fanno parte di uno dei sei nuclei in cui è suddivisa la casa di riposo di Jesi. Tale nucleo, composto da una trentina di ospiti, era stato subito sottoposto a tampone molecolare dopo il caso della coppia risultata positiva a quello rapido. Per tutti, ad eccezione di un ospite, come detto, l’esito è stato negativo. Tra cinque giorni gli stessi anziani saranno sottoposti a nuovo tampone molecolare. Dopodiché, saranno assunti i provvedimenti conseguenti. Nel frattempo, sulla base delle disposizioni sanitarie e dell’organizzazione interna, tutte le visite dei parenti sono state sospese, mentre sono state rafforzate le misure per garantire i servizi primari nella massima sicurezza per tutti.

I familiari sono puntualmente informati dagli operatori circa le condizioni dei loro congiunti, con i quali, almeno per i prossimi giorni, il contatto potrà essere solo a distanza con le videochiamate.