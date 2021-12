Vive nella casa-discarica, salvata dai Poliziotti di quartiere

Un intero condominio di Largo Belvedere ha voluto ringraziare il Questore, Cesare Capocasa, per l’impiego di Mattia ed Eleonora, i Poliziotti di Prossimità. Da anni i residenti non riuscivano ad ottenere interventi mirati contro il proliferare di una colonia di volatili, che avevano “eletto” l’abitazione di una residente come rifugio e nido, tanto da deporvi addirittura le uova.

Malgrado i diversi tentativi, non era stato possibile accedere all’abitazione interessata, con conseguenti disagi e problematiche di natura igienico-sanitaria.

Eleonora e Mattia sono invece riusciti a stabilire un contatto con l’inquilina e ad accedere all’interno dell’abitazione, accertando la drammatica condizione in cui si trovava l’immobile. Tramite i poliziotti è stato possibile anche intervenire a tutela dell’inquilina, con un intervento sanitario mirato, il trattenimento presso una struttura dedicata e la nomina di un amministratore di sostegno. L’abitazione, in cui è stata constatata la presenza di immondizia e rifiuti di varia natura, è tuttora oggetto di un’opera di smaltimento differenziato da parte di una ditta specializzata.

Come riferito nella missiva di ringraziamento dall’Amministratrice del Condominio: “Coloro che si trovavano presenti, al momento, hanno assistito, con quanta competenza e fermezza, senza mai abusare dell’uniforme, gli operatori esercitassero le loro mansioni”. Il Questore Capocasa: «Vicini alla gente, tra la gente” è lo spirito del servizio, che gli Uomini e le Donne della Polizia di Stato svolgono, quotidianamente, nell’interesse della collettività». (Foto di repertorio)