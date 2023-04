Va a casa della ex per controllare che fosse sola, poi litiga con genitori e carabinieri: denunciato

ANCONA - Voleva entrare in casa della ex per controllare che lei non fosse in compagnia di un altro. I suoi genitori, allarmati dal non trovarlo, lo hanno rintracciato sotto casa della ragazza. Era in auto e rifletteva sul rapporto appena concluso.

Quando gli stessi genitori hanno cercato di convincerlo a toranre a casa, lui ha iniziato a dare in escandescenze e minacciarli. Sul posto i carabinieri di Senigallia, bersagliati anch'essi da insulti. Recuperata la calma, il ragazzo è stato portato in ospedale dove ha dato nuovamente in escandescenze arrivando alla colluttazione con i militari. Tutto si è risolto senza gravi conseguenze, il ragazzo verrà denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.