Una donna è stata insultata e aggredita dall'ex: «Mi ha buttato dalle scale»

ANCONA - Una donna di 40 anni di origine sudamericana ieri all'ora di pranzo è finita in ospedale dopo che ha riferito di essere stata aggredita dall'ex compagno mentre si trovava in casa. L'uomo, a quanto si apprende, avrebbe chiesto di entrare più volte finché non ha deciso di forzare la porta dell'appartamento della donna. Secondo quanto racconta la vittima sarebbe poi stata strattonata e spinta lungo le scale sul pianerottolo.

Sul posto è accorsa la Croce Gialla di Ancona che ha portato la donna al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso e due pattuglie dei carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.