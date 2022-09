«Documenti, prego», ma ai poliziotti esibisce la carta d’identità rubata e contraffatta: arrestato

ANCONA - Trovato con una carta d’identità rumena, ma era stata contraffatta e risultata rubata. Per lui, moldavo 20enne, sono scattate le manette.

La scoperta durante un servizio di controllo della polizia. Il giovane ha esibito il documento, sbiadito in alcuni punti. Le verifiche successive hanno portato alla luce il fatto che non solo era stato contraffatto, ma dal numero seriale risultava rubato. Il 20 enne ha si è giustificato dicendo di averlo acquistato per 300 euro da un individuo di cui conosceva solo il nome di battesimo.