Ancona firma la Carta dei Diritti della bambina. Donne tutelate sin dalla nascita

ANCONA – Il sindaco Daniele Silvetti sottoscriverà la carta dei Diritti della bambina. Lo farà domani, alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, su richiesta della Federazione italiana nelle arti, professioni e affari Ancona Riviera del Conero. La versione originale della carta dei Diritti della bambina è stata presentata ed approvata durante il Congresso della BPW Europa ( Business & Professional Women ), tenutosi a Reykjavik nel 1997, a seguito di un seminario tenuto da Janice Brancroft sul tema "Il futuro della bambina in Europa".

E’ un documento unico nel panorama della cultura di genere, redatto dalla BPW Europa a seguito della drammatica condizione femminile denunciata a Pechino nella Conferenza mondiale sulle donne del 1995. Ispirata alla Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo del 1989, a differenza e ad integrazione di questa, che pone sullo stesso piano i due generi, la carta dei Diritti della bambina li distingue in termini di caratteristiche e bisogni, avuto riguardo alle diverse connotazioni fisiche ed emozionali.

La Carta deve essere letta come una premessa fondamentale per l'affermazione e la tutela dei diritti delle donne fin dalla nascita. La bambina deve essere aiutata, protetta fin dalla nascita e formata in modo che possa crescere nella piena consapevolezza dei suoi diritti e dei suoi doveri contro ogni forma di discriminazione. Molte Federazioni e club della BPW - e tra questi quello di Ancona - sono particolarmente attivi in questa materia, e sono stati in grado di ottenere l'adozione della presente Carta da parte delle istituzioni locali, in forma aggiornata. Il Comitato di Coordinamento Europeo interessa tutte le Federazioni e i Club europei della BPW a diffondere questa Carta, principalmente nei Paesi coinvolti nel problema delle donne rifugiate. Per la FIDAPA saranno presenti la presidente Cristina Gorajski Visconti e la consigliera delegata al progetto, Patrizia Bianchi. La sottoscrizione e presentazione del documento avrà luogo alle 9.30 nella sala della Giunta.