«Qualcuno usa la mia carta di credito», transazioni dall'Umbria ma lei vive nelle Marche: 40enne nei guai

SERRA SAN QUIRICO - Un uomo di 40 anni, di origine nordafricana e residente in Umbria, è stato denunciato per l'uso indebito di una carta di credito e ricettazione. La vicenda ha avuto inizio quando il marito di una 70enne di Serra San Quirico ha ricevuto alcune notifiche sul proprio smartphone riguardanti transazioni effettuate con la carta di credito della moglie, che lei non aveva mai autorizzato.

La coppia, preoccupata, ha immediatamente cercato la carta di credito, rendendosi conto di averla smarrita. Di fronte a questa scoperta, hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri della stazione di Serra San Quirico per denunciare l'accaduto. Le forze dell'ordine hanno subito avviato le indagini, riuscendo a risalire a un supermercato in Umbria dove la carta era stata utilizzata per una spesa di circa 70 euro. Grazie alla collaborazione con i colleghi umbri, i carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato. Il filmato ha mostrato chiaramente l'uomo mentre stava utilizzando la carta per pagare la spesa.

L'uomo è stato quindi identificato e denunciato per utilizzo indebito di carta di credito e ricettazione. Le indagini non sono ancora concluse: i carabinieri stanno continuando a verificare se la carta sia stata utilizzata altre volte e, soprattutto, stanno cercando di capire come l'uomo sia entrato in possesso della carta stessa.