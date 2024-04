Usa la carta di credito appena rubata, lo tradisce un “alert” sul telefonino della vittima: diciottenne nei guai

ANCONA – È stato un “alert” sul telefonino di avvenuta spesa con la carta di credito ad indirizzare le forze dell’ordine. Che, curiosamente, erano proprio nelle vicinanze avendo poco prima sedato un rissa nella quale era coinvolta proprio la vittima del furto. L’episodio è accaduto nella tarda serata di ieri, quando le volanti sono intervenute a piazza Roma per sedare una lite tra cittadini extracomunitari che avevano decisamente alzato il gomito ed avevano con la loro lite attirato l’attenzione di diverse persone. Una volta separati avevano avuto un atteggiamento aggressivo anche nei confronti degli agenti e dei carabinieri intervenuti sul posto, tanto da far scattare l’identificazione per una successiva denuncia per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Riportata la calma, proprio durante le operazioni di controllo l'attenzione di un poliziotto è stata attirata dal suono intermittente di notifica “alert” proveniente dal cellulare di uno dei due stranieri, entrambi di nazionalità irachena. La notifica sull’apparecchio telefonico aveva segnalato che, nei pressi di quella piazza, in un kebab, qualcuno stava pagando con la sua carta di credito. Cosa che coincideva con la versione fornita dall’uomo che aveva riferito poco prima di essere stato derubato del borsello contenente il portafoglio, con all'interno la carta.

Arrivate nel locale, le forze dell’ordine hanno subito trovato un giovane che, nei pressi della cassa, aveva ancora in mano la carta con la quale stava ultimando una transazione, mostrando un certo nervosismo alla vista degli agenti sul posto. Controllati i dati identificativi della carta, identici a quelli del messaggio di notifica sul telefonino dell’uomo derubato, il ragazzo - un cittadino tunisino di 18 anni è stato portato negli uffici della Questura per gli ulteriori accertamenti del caso e quindi arrestato. Successivamente liberato su disposizione del giudice, dovrà rispondere di ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento.