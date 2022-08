Sequestrati 40 chili di carne non tracciata, mosche intorno alla frutta: maxi multa per i titolari

ANCONA - Quaranta chili di carne sequestrata dalla polizia in un negozio degli Archi. La merce non era etichettata, come previsto da una legge del 2017, impossibile dunque tracciare la provenienza dell’alimento. Nel caso specifico, secondo quanto ricostruito, non si riusciva neppure a risalire a quale tipo di animali appartenessero le pezzature. Per il titolare è scattata una multa di 3.300 euro, oltre a 440 per l’assenza del cartello con gli orari di esercizio.

In un altro negozio, di frutta e verdura, gli agenti della polizia amministrativa e della polizia locale hanno riscontrato la presenza di mosche intorno alla merce, senza che fosse stata adottata alcuna misura igienica. Nel negozio c’erano anche 4 videocamere di sorveglianza non segnalate. Anche in questo caso per il titolare è scattata la multa.