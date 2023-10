Carne e pesce in vendita senza etichette né confezioni: sequestrati 30 chili di cibo al minimarket

FABRIANO - Pollame e pesce conservati senza etichetta né confezione, 30 chili di cibo sequestrato. Erano conservati così hli alimenti in un minimarket di Fabriano. La segnalazione dei clienti ha fatto scattare i controlli di polizia e Ast. Le fatture di acquisto, chieste al titolare, non contenevano indicazioni sufficienti a tracciare la provenienza delle derrate alimentari.

Il cibo sarà smaltito a spese del titolare per una spea di circa 500 euro, che dovrà pagare anche 3mila euro di multa. Verifiche in corso sulla regolarità di alcuni dipendenti, sia lavorativa che inerente al soggiorno in Italia.