Il freezer non funziona, dentro ci sono 100 chili di carne e pesce scongelati: l'alimentari ora rischia lo stop

FALCONARA - Il congelatore non indicava la temperatura, all'interno la polizia ha trovato carne e pesce scongelati. Sequestrati circa 100 chili di alimenti e per il titoalre dell'alimentari etnico è scattata la denuncia.

Titolare che è stato anche sanzionato per non aver fornito la tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli, con una multa si 1200 euro. L'uomo non era neppure in grado di fornire il manuale H.A.C.C.P., nonostante le richieste da parte della Polizia Locale. Ora l'esercizio rischia una sospensione dell'attività.

Il Questore Capocasa:" Continua la sinergia operativa tra le Forze dell'Ordine per assicurare non solo la vivibilità nella nostra provincia, ma tutelare concretamente valori fondamentali come la salute pubblica".