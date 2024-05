Serie di furti nell'estate del 2022, scatta l'ordine di carcerazione per un 22enne: dovrà scontare 3 anni

CASTELPLANIO - Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Castelplanio hanno eseguito l’ordine di carcerazione emessa nei confronti di un 22enne, recentemente trasferitosi in città, a seguito di varie condanne, riunite in un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, per vari reati contro il patrimonio, commessi nel periodo giugno-luglio del 2022 in San Lorenzo del Campo. Il giovane, che dovrà scontare la pena complessiva di anni 3 e mesi 1 di reclusione, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ancona.