Droga nel marsupio, lo stupefacente nascosto in un pacchetto di caramelle: 22enne nei guai

ANCONA - Nasconde la droga all'interno di un pacchetto di caramelle e finisce nei guai. E' quanto accaduto nella nottata di ieri in un parco di via Sacripanti. Nei guai un ragazzo di 22 anni.

Il controllo è stato effettuato dagli agenti della Questura di Ancona. Il giovane si trovava seduto su una panchina in compagnia di un suo coetaneo. Al momento della perquisizione il ragazzo è subito parso nervoso. I poliziotti, insopettiti anche dall'odore di cannabinoidi, hanno aperto il suo marsupio trovando all'interno, nascosta in un pacchetto di caramelle, della sostanza stupefacente (5,6 grammi). La droga era suddivisa in tre pezzi ed è stata sequestrata mentre il 22enne è stato segnalato come assuntore.