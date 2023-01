Carabinieri in uniforme storica a presidio del centro storico: «Rapporto diretto con i cittadini»

ANCONA - Dal Viale della Vittoria al cuore della città. Per il giorno dell’Epifania si aggiungerà una speciale pattuglia appiedata di carabinieri in alta uniforme, con mantello e sciabola, a presidio del centro storico. Come già accaduto durante il Natale, lo scopo sarà duplice: oltre ad intensificare i classici controlli che saranno supportati dalle pattuglie delle stazioni e da quelle del radiomobile, la presenza dei Carabinieri in alta uniforme servirà ad alimentare il rapporto con la cittadinanza tramite il colloquio diretto. Difatti, nella giornata di Natale, sono stati numerosi i bambini ed i passanti che hanno fatto domande, non lesinando qualche foto insieme ai militari e alla loro caratteristica uniforme.