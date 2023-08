Ubriachi alla guida di notte: multe, denunce e patenti ritirate

ANCONA - Trovati tra sabato e domenica a guidare le proprie autovetture in condizioni psicofisiche alterate. Il primo è un rumeno di 34 anni, residente ad Ancona, che mentre percorreva via De Gasperi è stato fermato durante un posto di controllo e sottoposto ad alcooltest. Esito positivo e patente ritirata.

Il secondo è un un peruviano classe ’93, residente a Jesi, che nella notte scors guidava nei pressi della stazione ferroviaria di Falconara con andatura irregolare ed incerta. Denuncia e ritiro patente. Stessa sorte, così come all' albanese 48enne che lungo via flaminia è stato trovato con un tasso alcolemico superiore ai limite consentito.