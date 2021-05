Dalla sicurezza stradale al cyberbullismo: 2500 studenti a lezione dai Carabineri

I carabinieri, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, non rinuncia al contatto con i giovanissimi sui temi della sicurezza e della legalità. Il Comando Provinciale di Ancona ha, in accordo con i dirigenti scolastici, organizzato una serie di incontri con gli alunni delle classi quinte delle scuole elementari e delle terze classi delle scuole medie, nonché con quelle degli istituti superiori. L’iniziativa, realizzata tramite videoconferenze, ha interessato quasi 2500 studenti dell’intera provincia.



Obiettivo primario è quello di coinvolgere i ragazzi in un progetto che si propone di rafforzarne il senso di appartenenza al contesto sociale e di svilupparne, attraverso la necessaria osservanza delle regole comuni, il senso di responsabilità. I temi affrontati sono stati vari, in particolare, quelli sulla sicurezza stradale, sempre attuale in considerazione dell’alto numero di vittime di incidenti che si registra ogni anno anche in provincia di Ancona, sui rischi dell’uso delle sostanze stupefacenti e dell’abuso di quelle alcooliche, sul bullismo e cyberbullismo connesso con l’uso del web e, quindi, sul regolare utilizzo dei social-network, nonchè sui corretti comportamenti da tenere quando si è in gruppo, allorchè il limite del rispetto delle cose comuni e delle altre persone sembra abbassarsi. In “cattedra”, da remoto dai singoli reparti, sono saliti i Comandanti delle Compagnie di Ancona, Senigallia, Osimo, Jesi e Fabriano, coadiuvati, talvolta, dai militari dei reparti speciali, quali il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale ed il Nucleo Operativo Ecologico, nonché del Gruppo CC Forestale, che hanno trasposto ai discenti le proprie conoscenze ed esperienze.

L’iniziativa ha coinvolto anche istituti scolastici insistenti in realtà territoriali minori, ciò in linea con quello che da sempre contraddistingue l’Arma dei carabinieri, ossia la capillare presenza dei suoi reparti sull’intero territorio nazionale, quale espressione di tangibile vicinanza dell’Istituzione e, quindi, dello Stato a tutti i cittadini. Da parte degli insegnanti e dei genitori è stata molto apprezzata la qualità degli argomenti trattati, nonchè la particolare organizzazione messa in campo per garantire, anche per il corrente anno scolastico, la presenza dei carabinieri – sebbene telematicamente - tra gli studenti. Ecco le scuole che hanno partecipato: