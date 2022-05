Cliente abituale del circolo minaccia i titolari con un coltello e ruba l'incasso della serata

CASTELFIDARDO - Entra in un circolo armato di coltello, poi chiude i titolari in una stanza e, arraffato l'incasso, si da alla fuga. Serata di terrore quella di ieri in un circolo nella frazione Cerretano di Castelfidardo. L’uomo ha fatto irruzione incappucciato e armato nella tarda serata. Ha quindi puntato l’arma contro i due titolari che stavano chiudendo il locale e li ha chiusi in una stanza. Poi si è diretto verso la cassa per rubare i contanti.

A contattare il Nue 112 sono stati proprio i due titolari del circolo. Hanno fornito dei dettagli indirizzando i carabinieri di Osimo e Castelfidardo verso la ricerca di una persona che era anche cliente abituale del locale. I militari sono riusciti a bloccarlo alla stazione di Ancona e ad arrestarlo prima che salisse su un treno diretto verso sud. Addosso aveva ancora la refurtiva.