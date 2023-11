Non vogliono far entrare i carabinieri per la perquisizione, fanno venire amici e parenti: i militari circondano la casa

FALCONARA - Si oppongono a una perquisizione di routine dei carabinieri in casa, denunciata una coppia. Lui, 38enne falconarese ai domiciliari; lei coetanea di Montemarciano. ILa donna, nel corso delle operazioni, ha insultato i militari ed è stata denunciata anche per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo, per opporsi allo svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, ha chiesto aiuto ad amici e di parenti, tanto che la centrale operativa ha invitato sul posto altre autovetture dei carabinieri delle compagnie limitrofe. I militari hanno evitat l'arrivo di ulteriori persone circondando l'edificio. La perquisizione ha poi avuto luogo senza ulteriori conseguenze.