«C'è un uomo in spiaggia con una pistola», paura a Portonovo. Arrivano carabinieri e polizia

ANCONA - «Intervenite subito, c'è un uomo in spiaggia con una pistola tra le gambe mentre sta prendendo il sole». E' questa la chiamata arrivata oggi pomeriggio al 112. Dall'altra parte della cornetta alcuni bagnanti terrorizzati che, poco prima, avevano visto l'uomo in possesso dell'arma. Qualche minuto dopo, sempre al 112, è arrivata una seconda segnalazione. Questa volta degli automobilisti si erano imbattuti in un suv bianco che viaggiava pericolosamente a zig zag nella zona.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia di stato e polizia municipale. I militari hanno subito intercettato il suv ed hanno perquisito il conducente. Proprio quest'ultimo, che corrispondeva alla descrizione fornita nella prima segnalazione, nascondeva una pistola scacciacani senza l'apposito tappino rosso. Inoltre nel mezzo le forze dell'ordine hanno ritrovato alcuni grammi di hashish. L'uomo è stato denunciato mentre l'arma e la droga sono state sequestrate.