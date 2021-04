Nel cuore della notte con la musica al massimo: multati tre giovani in auto

Nei guai tre giovani che ieri sera, intorno alle 23.30, sono stati visti sfrecciare in auto a tutta velocità con la musica al massimo nel quartiere di Brecce Bianche. Si tratta di un 21enne e di due giovani di 18 e 19 anni. I carabinieri della Stazione di Brecce Bianche, allertati da alcuni residenti che lamentavano il baccano, li hanno fermati in piazza Salvo d'Acqusito dove si trovavano i ragazzi e multati per violazione del coprifuoco.

Stessa sorte è toccata ad un automobilista 34enne originario del Perù con l'aggiunta di una denuncia per guida in stato d'ebbrezza. Erano le 2,40 di notte e i militari del Norm hanno fermato l'uomo in auto in via Marconi. A prima vista i militari hanno notato il suo stato alterato, così hanno deciso di procedere con il test che ha registrato un tasso alcolemico di 1,2. I militari hanno multato anche due amici, entrambi di 37 anni, in via Marconi mentre camminavano a piedi intorno alle 2 di notte. Uno ha dichirato di essere uscito di casa per andare a prendere l'amico, l'altro ha dichiarato di trovarsi in strada perché stava proprio per andare a trovare il suo compare. Dunque le scuse non hanno retto e per i due è scattata la sanzione anti Covid.