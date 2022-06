Carabinieri marchigiani in festa: premiati i militari che indagarono sull'alluvione di Senigallia

ANCONA - Riconoscimenti, encomi e tanta emozione: oggi pomeriggio alla caserma Burocchi, sede del Comando Legione Carabinieri “Marche” si è tenuta la celebrazione per il 208esimo anno dalla fondazione della “Benemerita”. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni tra cui il presidente della Regione Francesco Acquaroli e il Prefetto Darco Pellos ma soprattutto è stata la festa dei tanti carabinieri marchigiani, uomini e donne, che ogni giorno si impegnano nel loro lavoro con serietà. «Svolgere il proprio dovere con onestà e altruismo - ha detto il comandante della Legione Carabinieri “Marche” generale Fabiano Salticchioli - è il compito del carabiniere. Far parte dell’Arma è questo in sostanza, con la sua articolazione territoriale di 250 presidi e 3mila unità che vanno a completare la più grande forza armata del nostro Paese».

I numeri

In occasione delle celebrazioni i carabinieri hanno fornito alcuni dati sul loro operato dal 1 giungo del 2021 al 31 maggio 2022. In particolare sono 9823 le persone denunciate all’autorità giudiziaria dai carabinieri della Legione Marche, di cui l’8% arrestate e il 91% in stato di libertà, per un totale di 36417 reati perseguiti. 700 le persone denunciate per traffico di stupefacenti con sequestri di oltre 520 chili di droga di cui 5 chili di cocaina, oltre 2 chili di eroina, 40 chili di hashish e 480 chili di altre sostanze. I militari in questo periodo hanno dovuto far fronte a 171 rapine, 140 estorsioni, 9629 furti e 5154 truffe. Sotto il profilo del controllo del territorio sono state 123mila le richieste di intervento al 112, 458mila le persone identificate e 311mila i mezzi controllati. Oltre 5mila i servizi svolti dai militari marchigiani per tutelare l’ordine pubblico.

Encomi

Tra le varie ricompense consegnate in occasione della Festa dell’Arma, due encomi sono andati rispettivamente al maresciallo Andrea Maiolatesi, comandante del nucleo Comando dei carabinieri forestali e all’appuntato scelto Giorgio Morbidelli, addetto al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale. I due militari sono stati premiati per l’impegno profuso durante le indagini svolte in seguito al tragico evento dell’alluvione di Senigallia del 2014 in cui morirono tre persone con conseguenze gravissime e 170milioni di euro di danni. «L’attività, nell’essere apprezzata come modello d’indagine esemplare, ha riscosso il plauso della procura di Ancona e dell’intera cittadinanza colpita dall’evento nonché ampia rilevanza mediatica, contribuendo ad esaltarne il prestigio dell’istituzione».