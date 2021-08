Il parapiglia nella notte, poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato un 30enne

Ubriaco, litiga e viene alle mani con un'altra persona in piena notte poi, quando arrivano i carabinieri per calmare la situazione, va in escandescenze e aggredisce anche loro. Arrestato a Castelferretti per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate un operaio 30enne di origine romena, residente nella provincia di Ancona, già noto alle forze dell'ordine. Questa mattina l'uomo, posto nel frattempo agli arresti domiciliari, è comparso davanti al giudice Maria Elena Cola per il rito direttissimo. L'arresto è stato convalidato e, tenuto conto della richiesta dei termini a difesa richiesti dal legale di fiducia, è stata disposta la scarcerazione rinviando il processo ad ottobre.

I fatti

La lite tra i due rivali è scoppiata mercoledì alle 4,45 del mattino. Alcuni residenti avevano chiamato il 112 svegliati dai rumori della lite avvenuta davanti ad un esercizio commerciale. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Norm della Compagnia di Ancona che ha sedato gli animi e accertato che poco prima due soggetti si erano picchiati per futili motivi, senza riportare gravi conseguenze tanto da rifiutare entrambi le cure mediche. Durante le fasi di identificazione, però, uno degli autori, il 30enne romeno appunto, in evidente stato di alterazione dovuta all'alcol, ha perso la testa scagliandosi senza motivi appartenti contro i militari procurando loro lievi lesioni refertate dal Pronto Soccorso. La pronta reazione dei militari ha evitato ulteriori conseguenze, pertanto l'aggressore è stato prima immobilizzato, poi arrestato e infine accompagnato, al termine delle formalità di rito, presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, come disposto dal Pm di turno presso la Procura della Repubblica di Ancona.