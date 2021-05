Guida ubriaca di notte in centro città: denunciata una 48enne

Guida di notte nel centro di Senigallia completamente ubriaca. I carabinieri del Norm di Senigallia hanno denunicato ieri sera una 48enne residente in città per guida in stato d'ebbrezza. Le è stata poi sequestrata la macchina e ritirata la patente. Erano circa le undici e mezzo di sera quando i militari hanno fermato la donna alla guida della sua Fiat Punto. Sottoposta ad alcol test il risultato è stato impietoso: il tasso era di 2,24 g/l.

Controlli anche a Marzocca. I carabinieri hanno sanzionato per violazione del coprifuoco due persone residenti a Senigallia che giravano per il centro della cittadina alle 2 di notte senza giustificato motivo.