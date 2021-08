Festa non autorizzata nel bar, il party sfora di 4 ore: doppia multa al titolare

Una festa non autorizzata con musica e oltre l'orario di chiusura stabilito per legge. Scatta la doppia multa in un bar di Fabriano. I carabinieri hanno controllato l'attività venerdì sera alla periferia della città. Alla festa erano presenti circa 40 persone e il deejay che stava mettendo la musica.

Il party, però, non era autorizzato e così al titolare è stata elevata una doppia sanzione per un totale di 1308 euro di multa. Dal controllo amministrativo, infatti, è emerso come il bar non avesse le autorizzazioni per quel tipo di serata con musica e pubblico. Per questo i carabinieri hanno multato il titolare per mille euro. Inoltre, da ulteriori accertamenti, è emerso che l'orario di apertura sarebbe dovuto andare dalle ore 7 alle 20 e quindi, al momento del controllo, la festa era sforata di ben 4 ore. Per questo sono stati aggiunti 308 euro.

Nessun problema, invece, sotto il profilo della sicurezza. Dal punto di vista della pandemia da Covid-19, infatti, i clienti erano distanziati e ordinati, all’aperto, nel pieno rispetto della normativa in vigore per contenere la diffusione del contagio.