Il particolare lo incastra, la patente è falsa: denunciato un 58enne

Sorpreso alla guida di una macchina di proprietà di un conoscente con una patente falsa. A scoprire il 58enne di origine montenegrina sono stati i militari della Tenenza di Falconara che sabato sera lo hanno fermato nel corso dei consueti controlli alla circolazione stradale in zona Villanova.

Il documento esibito dall'uomo sembrava perfettamente valido senonché nella data del rilascio del indicata sul documento (febbraio 2019) lui si trovava ancora in carcere. Ad accorgersi del particolare sono stati gli stessi carabinieri durante il controllo. Infatti erano stati proprio loro qualche anno prima ad assicurarlo alla giustizia nella casa circondariale di Montacuto.

Per lui sono quindi scattati ulteriori approfondimenti, con l’interessamento del Centro di Cooperazione di Polizia del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, attraverso il quale si è potuto appurare che lo stesso titolo di guida era stato rilasciato in favore di altro cittadino straniero, inconsapevole e del tutto estraneo alla vicenda. Per il montenegrino sono scattate pesanti sanzioni per guida senza patente insieme ad una denuncia penale per uso di atto falso e ricettazione, quest’ultima punita con la pena della reclusione fino a sei anni.