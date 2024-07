Uno guida sotto l'effetto della cocaina, l'altro è al bar nonostante un Dacur: in due nei guai

FABRIANO – Fine settimana intenso per i carabinieri di Fabriano concentrati nel prevenire i furti in appartamento tipici del periodo estivo ed impegnati in servizi sia in borghese che in divisa. Sabato pomeriggio però un ventenne dell’est Europa, residente nella città ‘della carta’, è stato individuato nei pressi di un bar della periferia. Dai controlli è emerso che era gravato da un Dacur e pertanto la sua violazione è stata segnalata all’autorità giudiziaria. Il ragazzo rischia adesso da 1 a 3 anni di reclusione e una multa da 10 a 24 mila euro.

Nell’arco dell’intero week end invece molti i molti posti di controllo istituiti lungo le principali strade cittadine. In totale sono state controllate un’ottantina di automobili. In particolare, un trentenne sempre dell’Europa dell’est, anche lui residente a Fabriano, è stato sottoposto all’alcol test risultando negativo. I carabinieri però hanno voluto vederci chiaro e così lo hanno invitato a sottoporsi ad ulteriori esami al pronto soccorso. Qui i risultati hanno evidenziato la positività alla cocaina e così l’uomo è stato denunciato per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Ulteriori controlli proseguiranno nei prossimi giorni.