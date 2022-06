Droga e alcol alla guida: due ragazzi finiscono nei guai

FABRIANO - Nel fine settimana i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno effettuato controlli nelle principali vie di accesso alla città e in centro, con più pattuglie e militari sia in borghese che in divisa. Sono stati controllati 60 veicoli.

Un 26enne del posto che è stato fermato per un controllo con l'etilometro. L'alcol test segnava un valore superiore a 0,5 grammi su litro, ma inferiore a 0,8 g/l. Per questo è scattato il ritiro della patente, l'auto è stata affidata ai familiari e una sanzione amministrativa da €543. Sempre in centro, un 22enne nato in Calabria e residente in città, è stato fermato mentre passeggiava con fare sospetto in centro storico. Aveva tra gli indumenti 7 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata e il giovane segnalato alla prefettura come assuntore.