L'amico gli chiede di custodire l'auto: «E' senza assicurazione». Lui la guida lo stesso e gliela sequestrano

FABRIANO - Nel corso del fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno condotto una serie di controlli coordinati durante le ore serali e notturne, sia in abiti civili che in divisa. Durante uno di questi controlli, è stato individuato un uomo di 30 anni, originario della Campania ma residente a Fabriano, mentre guidava di notte in una frazione della città. I carabinieri del nucleo Radiomobile lo hanno perquisito e sorpreso mezzo grammo di hashish. Come conseguenza, è stata ritirata la sua patente per 30 giorni ed è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.

In un altro episodio, un ragazzo ha chiesto a un amico nordafricano di 20 anni di custodire la sua auto, la quale però era priva di assicurazione e di revisione. Tuttavia, domenica scorsa, il 20enne, in stato di ubriachezza, ha deciso di prendere l'auto e di mettersi alla guida. È stato fermato dai carabinieri del nucleo Radiomobile in una stradina di periferia e sottoposto ad etilometro, che ha evidenziato un tasso alcolemico oltre il limite consentito. Di conseguenza, il 20enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per appropriazione indebita del veicolo. A ciò si sono aggiunte multe salate: 5.100 euro per guida senza patente, 866 euro per mancanza di assicurazione e 1.980 euro per omessa revisione. L'auto è stata sequestrata e sottoposta a fermo amministrativo, mentre è stata affidata al proprietario dopo le opportune procedure