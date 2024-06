Occupano abusivamente gli appartamenti e rubano l'elettricità, blitz dei carabinieri: 9 le denunce

JESI - E' di nove persone denunciate il bilancio dei controlli, effettuati nelle scorse ore dai carabinieri della Compagnia di Jesi, in un immobile di proprietà del Comune ed amministrato dall'Erap Marche.

I controlli, eseguiti dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi, con il supporto dei Militari delle Stazioni di Morro d’Alba e Serra de’ Conti, hanno riguardato otto appartamenti situati nel centro storico di Jesi. Di questi, cinque erano occupati abusivamente. Inoltre, in tre degli alloggi occupati illegalmente e in un altro regolarmente occupato, sono stati rilevati allacci abusivi alla rete elettrica. Le nove persone coinvolte, di cui cinque di origine straniera, sono state denunciate per invasione di edifici e furto di energia elettrica. L'attività investigativa ha portato alla luce situazioni di illegalità che necessitano di ulteriori accertamenti e interventi da parte delle autorità competenti. Durante i controlli, è emerso che uno degli stranieri denunciati, un 25enne, era destinatario di un provvedimento di espulsione dal Territorio Nazionale, emesso dalla Questura di Modena. I Carabinieri hanno eseguito l'accompagnamento del giovane presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.), in conformità con il provvedimento del Questore di Ancona, che disponeva l'espulsione con accompagnamento alla frontiera. Contestualmente, il 25enne è stato denunciato per soggiorno illegale nel territorio dello Stato.