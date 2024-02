A quell'ora doveva stare in casa, i carabinieri lo vedono tornare troppo tardi: denunciato

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Jesi, hanno denunciato due persone, rispettivamente per violazione degli obblighi relativi alla sorveglianza speciale e per ricettazione. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 40enne, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di restare in casa dalle ore 22 alle ore 7, sorpreso alle 23.45 di venerdì mentre rincasava.

I carabinieri della Stazione di Morro d’Alba, invece, hanno denunciato per ricettazione un 22enne per aver trovato in casa alcuni effetti personali e accessori per smartphone risultati rubati da un'auto in prossimità di una discoteca di Ancona