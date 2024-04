Due clandestini sorpresi senza documenti. Arrivano i carabinieri: entrambi denunciati

SENIGALLIA - Nel fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno incrementato i controlli su tutto il territorio comunale. L'operazione, che ha coinvolto 10 carabinieri, ha permesso l'identificazione di circa 40 persone e il controllo di 24 veicoli.

Durante le attività, due cittadini di nazionalità albanese sono stati individuati come clandestini sul suolo nazionale. Per loro è scattata la denuncia per la violazione della normativa sugli stranieri. Parallelamente, è stato rintracciato un individuo del luogo, classe '70, trovato in possesso di un coltello proibito. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Ancona.