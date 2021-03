Controlli in zona rossa, sorpresi a prendere il sole: scattano le multe

Chi prendeva il sole, chi era a spasso insieme a qualche amico in barba alla zona rossa: ieri i carabinieri di Ancona sono stati impegnati in vari controlli nelle zona del Passetto. In totale sono 13 le sanzioni elevate per violazione delle restrizioni.

In particolare i militari del Nucleo operativo radiobiobile, della Stazione di Ancona centro, Ancona principale e della Tenenza di Falconara hanno concentrato i controlli tra le 14 e le 16 del pomeriggio. Molte persone, alla vista delle forze dell'ordine, si sarebbero dileguate.

Chiuso anche un esercizio commerciale rimasto aperto in via Giordano Bruno. Il titolare, un uomo originario del Bangladesh, è stato multato e per il locale è scattata la chiusura di 5 giorni.